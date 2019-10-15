Грузовик насмерть сбил школьника в Подмосковье

В Московской области 13-летний подросток погиб под колесами грузовика, сообщает АГН Москва со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла утром во вторник, 15 октября, на 86-м километре трассы М10. Водитель грузовика МАЗ сбил школьника в зоне действия пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Отмечается, что водитель не стал скрываться с места инцидента. По факту гибели мальчика идет проверка.

