Грузовик насмерть сбил российскую туристку в Египте

Россиянка стала жертвой ДТП, которое произошло на трассе Хургада - Каир, сообщает пресс-служба посольства РФ в Египте.

В сообщении говорится, что 31 августа туристический автобус сделал остановку на обочине трассы, и вышедшую из него супружескую пару из России сбил грузовой автомобиль.

В дипмиссии уточнили, что женщина погибла на месте аварии, а её муж был доставлен в больницу города Суэц. Несовершеннолетняя дочь туристов в момент ДТП находилась в автобусе - до возвращения отца в отель за ней будут присматривать сотрудники посольства.

Ранее в Турции перевернулся автобус с туристами из Самарской области, сообщают «Невские новости».

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