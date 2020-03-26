Грузчики Шереметьева потеряли золото на 58 млн рублей
26 марта 202012:49
Грузчики столичного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина умудрились потерять слитки золота на общую сумму около 58 миллионов рублей. Об этом информирует РЕН ТВ.
Согласно информации, добытой журналистами, два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова. Ценный груз должны были отправить из российской столицы в Лондон.
Сейчас все детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- ГИБДД меняет схему работы из-за коронавируса
- Кремль не исключил двойную оплату работающим на выходной неделе
- Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии
- Эпидемиолог рассказал, как в России справятся со взрывным распространением коронавируса
- Минобороны построит 16 инфекционных центров в кратчайший срок