Грузчики Шереметьева потеряли золото на 58 млн рублей

Грузчики столичного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина умудрились потерять слитки золота на общую сумму около 58 миллионов рублей. Об этом информирует РЕН ТВ.

Согласно информации, добытой журналистами, два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова. Ценный груз должны были отправить из российской столицы в Лондон.

Сейчас все детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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ФОТО: flickr/Bullion Vault
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