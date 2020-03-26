Грузчики Шереметьева потеряли золото на 58 млн рублей

В Москве из-за коронавируса закрывают кафе, рестораны и парки Сергей Собянин призвал россиян воздержаться от поездок в Москву Таксистов, оставшихся без работы, пригласили трудоустроится в Мосгортранс Проект «Московское долголетие» из-за COVID-19 перешёл в онлайн-режим Более 70 предпринимателей решили побороться за победу в номинации «Наше дело» в рамках премии «Прорыв года»