Группировка МЧС прибыла к месту крушения вертолёта с «Дедом Морозом»

Аэромобильная группировка МЧС прибыла к месту крушения частного вертолета, упавшего в реку Сухону в окрестностях деревни Бобровское Нюксенского района. Как уточняет пресс-служба чрезвычайного ведомства, всего в районе катастрофы находятся 76 человек и 19 единиц техники.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил ранее, что при крушении вертолёт погиб его бывший заместитель, генеральный директор акционерного общества «Дед Мороз» Олег Васильев. Тело погибшего уже обнаружено, его опознала жена. По данным полиции, в общей сложности на месте найдены документы четырех человек.

Поисковая операция приостановлена до завтрашнего утра. С рассветом к работам подключаться водолазы поисково-спасательного подразделения «Шексна» МЧС РФ, а также сотрудники аварийно-спасательной службы Вологодской области.

По данным Следственного комитета, легкомоторный Robinson R44 летел из Вологды в Великий Устюг. Причины крушения пока не называются, ведётся следствие.

