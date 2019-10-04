Группа нетрезвых людей пыталась проникнуть на Хованское кладбище
4 октября 201900:34
Инцидент с участием 20 людей в состоянии алкогольного опьянения произошел на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».
Около 9 вечера на территорию кладбища пытались проникнуть 20 человек, угрожая сотрудникам охраны. После того, как была вызвана полиция, они извинились и покинули место происшествия.
В результате никто не был задержан.
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