Группа из 14 человек пропала в горах Чечни
8 февраля 202109:44
Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что группа пропала в горно-лесистой местности в районе села Бамут. Пропавшие являются жителями села Ачхой-Мартан, 7 февраля они отправились в лес для сбора черемши.
На место исчезновения группы направлены спасатели и кинологический расчет. Собеседник агентства отметил, что поиски осложняются отсутствием сотовой связи в области поисков.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru