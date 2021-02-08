Группа из 14 человек пропала в горах Чечни

Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что группа пропала в горно-лесистой местности в районе села Бамут. Пропавшие являются жителями села Ачхой-Мартан, 7 февраля они отправились в лес для сбора черемши.

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На место исчезновения группы направлены спасатели и кинологический расчет. Собеседник агентства отметил, что поиски осложняются отсутствием сотовой связи в области поисков.



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