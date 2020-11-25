Греческий нефтетанкер у берегов Саудовской Аравии подорвался на мине
Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает РИА Новости.
Танкер Agrari стал объектом атаки из неизвестного источника, по кораблю нанесли удар на один метр выше ватерлинии, образовалась пробоина. Пострадавших нет, команда в безопасности.
В сентябре прошлого года была предпринята атака на два нефтяных объекта государственной компании Саудовской Аравии. После этого Эр-Рияд был вынужден сократить более чем в два раза производство нефти, что вызвало резкий рост цен на чёрное золото в мире. Ответственность за нападение взяли на себе повстанцы-хуситы из Йемена, однако Саудовская Аравия и США обвиняют в атаке Тегеран, поскольку на месте было найдено иранское оружие.
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