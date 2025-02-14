Граждане Украины и Казахстана подрались на борту самолета

Пассажирский лайнер частной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Анталья – Астана, вынужден был совершить непредвиденную посадку на востоке Турции из-за драки пассажиров на борту, сообщает TRT Haber.

Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Казани

По данным телеканала, ссора, которая затем переросла в драку, возникла между семейной парой с Украины и двумя женщинами из Казахстана. После того, как участников конфликта забрала полиция, самолет вылетел в Астану. Что стало причиной драки в салоне авиалайнера не сообщается.

Ранее, летевший из Москвы в Тюмень, самолет экстренно сел в Челябинске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КазахстанУкраинаДракаАвиапассажирыСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры