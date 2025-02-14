Граждане Украины и Казахстана подрались на борту самолета

По данным телеканала, ссора, которая затем переросла в драку, возникла между семейной парой с Украины и двумя женщинами из Казахстана. После того, как участников конфликта забрала полиция, самолет вылетел в Астану. Что стало причиной драки в салоне авиалайнера не сообщается.

Ранее, летевший из Москвы в Тюмень, самолет экстренно сел в Челябинске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

