Граждане Украины и Казахстана подрались на борту самолета
Пассажирский лайнер частной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший по маршруту Анталья – Астана, вынужден был совершить непредвиденную посадку на востоке Турции из-за драки пассажиров на борту, сообщает TRT Haber.
По данным телеканала, ссора, которая затем переросла в драку, возникла между семейной парой с Украины и двумя женщинами из Казахстана. После того, как участников конфликта забрала полиция, самолет вылетел в Астану. Что стало причиной драки в салоне авиалайнера не сообщается.
Ранее, летевший из Москвы в Тюмень, самолет экстренно сел в Челябинске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru