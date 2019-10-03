Грабители обнесли бизнес-партнёра Пугачевой на миллион с гаком

Грабители вынесли сейф из офиса бизнес-партнера Аллы Пугачевой руководителя компании «Новард» Андрея Илиопуло. Как сообщает сайт KP.RU, злоумышленники влезли в кабинет предпринимателя через окно. В украденном сейфе хранились ценные бумаги, а также один миллион рублей.

Среди прочего Илиопуло возглавляет обувную корпорацию «Эконика», с которой примадонна отечественной эстрады сотрудничает более двадцати лет. Пугачёва признаётся, что это первый её удачный опыт сотрудничества в бизнесе, до этого все её проекты терпели крах.

Обувь от Аллы Пугачевой стоит немалых денег. На сайте модели от Народной Артистки СССР предлагаются по цене от 7 до 20 тысяч рублей.

