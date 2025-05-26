Грабитель вынес сейф с 10 млн рублей из квартиры на северо-западе Москвы

Злоумышленник вынес сейф с 10 миллионами рублей из квартиры москвички. Кража произошла на Волоколамском шоссе, пока 29-летняя хозяйка была в поездке в другом городе.

Как сообщают «Известия», правоохранители пока не могут установить способ, с помощью которого грабитель сумел проникнуть в жилище потерпевшей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.

Личность злоумышленника сейчас устанавливается. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее певица Юлия Паршута прокомментировала ограбление её квартиры, где воры также вскрыли сейф.

