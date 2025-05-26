Грабитель вынес сейф с 10 млн рублей из квартиры на северо-западе Москвы
Злоумышленник вынес сейф с 10 миллионами рублей из квартиры москвички. Кража произошла на Волоколамском шоссе, пока 29-летняя хозяйка была в поездке в другом городе.
Как сообщают «Известия», правоохранители пока не могут установить способ, с помощью которого грабитель сумел проникнуть в жилище потерпевшей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.
Личность злоумышленника сейчас устанавливается. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее певица Юлия Паршута прокомментировала ограбление её квартиры, где воры также вскрыли сейф.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы фильма «Кракен» достигли миллиарда рублей
- Сборник с неизвестными песнями Шаинского выпустят к юбилею композитора
- СМИ: Российского бизнесмена арестовали в США за избиение своей дочери
- Путин поддержал предложение усилить контроль за госзакупками
- Грабитель вынес сейф с 10 млн рублей из квартиры на северо-западе Москвы
- Собянин: Отражена атака пяти летевших на Москву беспилотников
- Путин: Экономика РФ стала четвертой в мире по паритету покупательной способности
- СМИ: В Новой Москве со стрельбой задержали преступников, укравших 127 млн рублей
- Грабители в центре Москвы отобрали у мужчины почти 130 млн рублей
- Путин назвал причину ухода из РФ западных компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru