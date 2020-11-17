ГП Азербайджана возбудила уголовное дело из-за раскопок в Нагорном Карабахе
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту археологических раскопок, которые армянские специалисты проводили в Нагорном Карабахе и районах, перешедших под контроль Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что в уголовное дело включены эпизоды, «включающие в себя проведение раскопок и разграбление памятников материального и культурного наследия». В ведомстве отметили, что была сформирована специальная группа, которая уже работает на местах и собирает необходимые данные.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о прекращении военных действий. Согласно документу Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана.
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