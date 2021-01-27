Госпитализирован худрук МХАТ им. Горького Бояков

Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков доставлен в больницу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что Бояков перенёс операцию. По данным агентства, он чувствует себя хорошо.

