Госпитализирован худрук МХАТ им. Горького Бояков
27 января 202121:58
Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков доставлен в больницу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Отмечается, что Бояков перенёс операцию. По данным агентства, он чувствует себя хорошо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru