Горящий центральный рынок Ногинска тушат с привлечением сил соседних городов
Пожар возник на центральном рынке подмосковного Ногинска. По данным МЧС, огонь бушует на площади трёх тысяч квадратных метров, практически, по всему объекту.
В борьбе с огнём принимают участие более 80 пожарных и 26 единиц техники. По информации городской администрации, к тушению привлекли силы соседних муниципальных образований.
МЧС сообщает, что люди не пострадали. По предварительным данным пожар начался с одной из торговых палаток, однако очень быстро разросся. Около 100 человек эвакуировались самостоятельно, до приезда пожарных.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ногинская прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
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