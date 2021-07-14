Горячка белая: житель деревни Тюм-Тюм повредил поленом скорую помощь

Сотрудники полиции в Кировской области задержали жителя деревни Тюм-Тюм за нападение на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Бузотёр стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Экстренный вызов поступил в ночь на 13 июля. Сообщалось, что житель деревни, расположенной в 50 километрах от районного центра города Уржум, набрасывается на работников скорой помощи. На место была направлена группа реагирования.

Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения долго пил, начал вести себя неадекватно, после чего родственники вызвали ему медиков. Однако он не давался врачам, проявил агрессию и дважды кинул полено в машину скорой помощи, повредив её.

Сотрудники полиции доставили агрессивного гражданина в медицинское учреждение.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПолицияХулиганствоСкорая Помощь
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