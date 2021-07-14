Горячка белая: житель деревни Тюм-Тюм повредил поленом скорую помощь
Сотрудники полиции в Кировской области задержали жителя деревни Тюм-Тюм за нападение на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Бузотёр стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Экстренный вызов поступил в ночь на 13 июля. Сообщалось, что житель деревни, расположенной в 50 километрах от районного центра города Уржум, набрасывается на работников скорой помощи. На место была направлена группа реагирования.
Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения долго пил, начал вести себя неадекватно, после чего родственники вызвали ему медиков. Однако он не давался врачам, проявил агрессию и дважды кинул полено в машину скорой помощи, повредив её.
Сотрудники полиции доставили агрессивного гражданина в медицинское учреждение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- «Ночные волки» объявили о переносе байк-шоу в Донецк
- Представитель Боярского и театр поспорили о его госпитализации
- В Москве выявлено минимальное число COVID-зараженных с 8 июня
- В России за сутки выявили 23 827 новых случаев COVID-19
- Горячка белая: житель деревни Тюм-Тюм повредил поленом скорую помощь
- Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана
- Четыре человека погибли в Крыму во время шторма
- Уголовное дело открыто после массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки»
- Грузинские СМИ потребовали отставки правительства
- В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru