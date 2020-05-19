Горный удар произошел на второй по глубине шахте России
Так называемый горный удар произошёл на шахте «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске, Свердловской области. По оперативным данным, пострадали не менее двух человек, информирует «Интерфакс» со ссылкой на главу Североуральска Василия Матюшенко.
На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции и Ростехнадзора. Проводится проверка, разбор породы, которая обрушилась в результате горного удара.
«Черёмуховская-Глубокая» - вторая по глубине шахта в России после рудника Скалистый. Она принадлежит компании СУБР, «Русал». Выработка расположена в посёлке Черёмухово Североуральского городского округа. Её глубина составляет 1550 метра.
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