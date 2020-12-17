Горит здание аэропорта Благовещенска
17 декабря 202004:02
Загорелся международный терминал аэропорта Благовещенска, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Приамурья.
Огонь вспыхнул сегодня утром. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали семь единиц техники и 26 человек личного состава.
Ранее в аэропорту города уже случался пожар. В 2016 году горела обшивка терминала. Здание было обшито горючими материалами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru