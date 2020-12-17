Горит здание аэропорта Благовещенска

Загорелся международный терминал аэропорта Благовещенска, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Приамурья.

Огонь вспыхнул сегодня утром. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали семь единиц техники и 26 человек личного состава.

Ранее в аэропорту города уже случался пожар. В 2016 году горела обшивка терминала. Здание было обшито горючими материалами.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:АэропортПожары
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