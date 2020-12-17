Горит здание аэропорта Благовещенска

О заморозке цен на сахар и подсолнечное масло в России объявил глава Минсельхоза Госрегулирование цен на социально значимые продукты заработало через неделю после окрика президента Производители обещали ответственно отнестись к формированию цен, а торговые сети – обнулить наценки премьер призвал «не впадать в регуляторный раж»