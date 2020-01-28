Горевший траулер затонул в Охотском море
Российский траулер Enigma Astralis, на борту которого 21 января вспыхнул пожар, пошло ко дну в Охотском море. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта. Место затопления уже определено. Затонувшее судно обнаружили с помощью гидролокатора.
Рыболовецкое судно занималось промыслом в Охотском море в 130 километрах от Магадана. Огонь на его борту не могли потушить около четырех суток. Всех членов экипажа в первый день ЧП удалось эвакуировать на плавзавод «Всеволод Сибирцев». Большая часть моряков уже доставлена на берег.
Поисками Enigma Astralis занималось ледокольное спасательное судно «Сибирский». Три дня назад с траулером была прервана радиолокационная связь. После этого в район исчезновения было направлено 11 судов, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Горевший траулер затонул в Охотском море
- Оставивший сыновей в Шереметьево мужчина сдался следователям
- СВР раскрыла имена семи разведчиков-нелегалов
- Поклонская пристыдила Зеленского напоминанием о деде-фронтовике
- В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая