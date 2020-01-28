Горевший траулер затонул в Охотском море

Российский траулер Enigma Astralis, на борту которого 21 января вспыхнул пожар, пошло ко дну в Охотском море. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта. Место затопления уже определено. Затонувшее судно обнаружили с помощью гидролокатора.

Рыболовецкое судно занималось промыслом в Охотском море в 130 километрах от Магадана. Огонь на его борту не могли потушить около четырех суток. Всех членов экипажа в первый день ЧП удалось эвакуировать на плавзавод «Всеволод Сибирцев». Большая часть моряков уже доставлена на берег.

Поисками Enigma Astralis занималось ледокольное спасательное судно «Сибирский». Три дня назад с траулером была прервана радиолокационная связь. После этого в район исчезновения было направлено 11 судов, отмечает РИА ФАН.

