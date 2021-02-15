Google выплатит Франции штраф более 1 млн евро за некорректное отображение рейтингов отелей

Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов (DGCCRF) Министерства экономики и финансов Франции сообщило, что ирландский и французский филиал корпорации Google согласились выплатить Франции штраф 1,1 миллиона евро, передаёт ТАСС.

Google Ireland и Google France наказали за некорректное отображение рейтингов отелей. В ходе расследования Управление установило, что филиалы корпорации заменили официальный рейтинг Atout France классификацией по собственным критериям. В результате потребители были обмануты в отношении уровня предоставляемых услуг, а владельцы гостиниц пострадали из-за незаслуженно пониженного количества «звёзд».

Разбирательство было начато после поступления многочисленных жалоб от владельцев и управляющих гостиниц. Результаты длившейся в течение 2019 и 2020 годов проверки были переданы в парижскую прокуратуру. В итоге отделения корпорации внесли корректировку в свои рейтинги и достигли договорённости с прокурором Парижа о выплате штрафа.

Ранее суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и YouTube за нарушение тайны частной жизни, сообщает RT. Детали иска не разгашаются, но известно он касался признания деятельности «интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

