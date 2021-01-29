Google признал ошибочным ограничение на распространение гимна России на YouTube

Компания Google признала, что ограничение, наложенное из-за авторских прав на распространение российского государственного гимна на YouTube, является ошибочным, сообщает ТАСС.

Как объяснили в компании, причиной инцидента стала претензия BMI. Выяснилось, что связанный с ней отпечаток Content ID был настроен в нарушение правил, поэтому претензия признана необоснованной и отозвана.

Ранее Роскомнадзор направил в Google требование о снятии ограничений на публикацию в YouTube материалов, содержащих гимн России, которые наложили под предлогом нарушения авторских прав, сообщает RT. В ведомстве заявили, что гимн, равно как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав, а блокировка является «недопустимым хамством» в отношении России и её граждан.

