Голую украинку задержали с отрезанной головой 11-летней девочки

В Харькове полиция задержала местную жительницу, которая ходила по улицам голая. С собой она несла пакет, в котором находилась голова ее несовершеннолетней дочери. При этом в руках у женщины был нож.

Как сообщают украинские СМИ, в момент задержания женщина была в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что происходит.

Ранее в правоохранительные органы обратился житель села Подворки. Мужчина заявила, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы, при этом ее 38-летняя мать куда-то пропала.

Соседи рассказали, что ранее женщина вела себя вполне нормально. Семья была бедной, однако девочка была ухожена и посещала школу.

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ФОТО: facebook.com/UA.KyivPolice
ТЕГИ:КриминалУкраина
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