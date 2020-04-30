Голую украинку задержали с отрезанной головой 11-летней девочки
В Харькове полиция задержала местную жительницу, которая ходила по улицам голая. С собой она несла пакет, в котором находилась голова ее несовершеннолетней дочери. При этом в руках у женщины был нож.
Как сообщают украинские СМИ, в момент задержания женщина была в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что происходит.
Ранее в правоохранительные органы обратился житель села Подворки. Мужчина заявила, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы, при этом ее 38-летняя мать куда-то пропала.
Соседи рассказали, что ранее женщина вела себя вполне нормально. Семья была бедной, однако девочка была ухожена и посещала школу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Министр обороны Сербии отчитал депутата за оскорбление российских военных
- Названы самые опасные при COVID-19 заболевания
- Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью
- В Кремле допустили выплату пособия всем россиянам
- Закончились деньги. Названы причины роста популярности кредитов на самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru