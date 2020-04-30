Голую украинку задержали с отрезанной головой 11-летней девочки

В Харькове полиция задержала местную жительницу, которая ходила по улицам голая. С собой она несла пакет, в котором находилась голова ее несовершеннолетней дочери. При этом в руках у женщины был нож.



Как сообщают украинские СМИ, в момент задержания женщина была в неадекватном состоянии и не могла объяснить, что происходит.



Ранее в правоохранительные органы обратился житель села Подворки. Мужчина заявила, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы, при этом ее 38-летняя мать куда-то пропала.



Соседи рассказали, что ранее женщина вела себя вполне нормально. Семья была бедной, однако девочка была ухожена и посещала школу.

