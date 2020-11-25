Голландский суд намерен допросить российских военных по делу MH17

Председатель судебной коллегии окружного суда Гааги Хендрик Стейнхейс заявил, что по делу о крушении Boeing рейса MH17 необходимо допросить российских военных, передаёт ТАСС.

Стейнхейс сообщил, что ходатайство адвокатов обвиняемого Олега Пулатова о допросе членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ было «частично удовлетворено». В решении суда говорится, что российские военные будут допрошены в качестве свидетелей.

Стейнхейс отметил, что суду необходимо узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК «Бук».

Ранее окружной суд Гааги не стал рассматривать ходатайство защиты Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что пассажирский самолет сбили из ЗРК «Бук», который принадлежит российской зенитно-ракетной бригаде.

