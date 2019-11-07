Главврача уволили после умывания пациентки половой тряпкой

Главврач городской больницы №2 Миасса Денис Маханьков уволен по итогам проверки областного минздрава. Поводом стал инцидент с уборщицей, которая вытерла половой тряпкой лицо одной из пациенток, сообщает Ura.ru. При этом уточняется, что инцидент мог быть связан не только с поведением персонала медицинского учреждения, но и с коррупцией.

«Во время проверки вскрылись и другие нарушения. Маханькову предложено уволиться, контракт с ним расторгнут», - заявила сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

На имя губернатора еще до инцидента поступали жалобы на контракты больницы: так, три года подряд тендеры на поставку и аренду медоборудования выигрывало как единственный участник ООО «Медицинский центр „Миасский“». В результате этого было освоено 20 миллионов рублей, пишет издание. Учредителей и директором выигрывавшего все тендеры предприятия является деловой партнер матери главврача. Сам Махоньков также является соучредителем ООО, чье дочернее предприятие проводит переобучение сотрудников больницы.

