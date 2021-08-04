Главу службы по безопасности движения Мосгортранса отстранили после ДТП с автобусом

Начальника службы по безопасности и управлению движением Мосгортранса отстранили от выполнения обязанностей после ДТП с грузовиком и автобусом. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Напомним, в среду на 29 км Боровского шоссе произошла авария с рейсовым автобусом № 750 и автомобилем коммунальных служб. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение. По данным пресс-службы столичного департамента здравоохранения, в ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

«В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранен начальник службы по безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс"», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

Как отметили в ведомстве, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Мосгортранс окажет всю необходимую помощь потерпевшим, в том числе в оформлении страховых выплат.

