Главу Раменского района заподозрили в убийстве

Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в причастности к гибели зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Тело Исаенковой было обнаружено 2 мая в ее автомобиле Mercedes ML, передает «Интерфакс».



Кулаков родился 15 декабря 1974 года в г. Жуковский Московской области. В 1999 году окончил Московский Государственный авиационный институт технический университет. Кулаков в ноябре 2016 года назначен главой Раменского муниципального района.

