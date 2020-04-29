Главу нижегородского управления ГИБДД нашли мертвым

Руководитель управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский, на заместителя которого было заведено уголовное дело, обнаружен мёртвым. По этому факту началась служебная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления министерства внутренних дел. Высокопоставленный полицейский находился в очередном отпуске.

По данным NewsRoom24.ru, Ржевский свёл счёты с жизнью, застрелившись из наградного оружия.

Суд 18 апреля поместил под домашний арест заместителя начальника регионального УГИБДД Алексея Сатова. Он проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сатов отдал приказа подчинённому о фальсификации протокола дорожно-транспортного происшествия. В результате подделки документа, был наказан не виновный в аварии водитель.

Двадцатого апреля стало известно, что Ржевский подал рапорт об отставке по достижению предельного возраста пребывания на службе. Исполняющим обязанности главы регионального управления ГИБДД назначен замначальника Александр Азовцев.

