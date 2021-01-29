Главу МСП Банка Голованова отправили под домашний арест на два месяца
Председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова отправили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Басманного суда.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Голованову меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 марта.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, банкира задержали в пятницу в Москве. Детали уголовного дела в отношении Голованова не уточняются. Максимальное наказание по статье обвинения предусматривает до 10 лет заключения.
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