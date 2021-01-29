Главу МСП Банка Голованова отправили под домашний арест на два месяца

Председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова отправили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Басманного суда.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Голованову меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 марта.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, банкира задержали в пятницу в Москве. Детали уголовного дела в отношении Голованова не уточняются. Максимальное наказание по статье обвинения предусматривает до 10 лет заключения.

