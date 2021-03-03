Главу ИК и начальника отдел СИЗО Иркутска задержали по делам о насилии
Начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 Иркутска задержаны в рамках расследования уголовного дела о насилии, сообщает пресс-служба ФСИН России.
В СУ СК РФ по Иркутской области сообщили, уголовные дела были возбуждены по статье «превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий».
Ранее в рамках расследования были задержаны и привлечены к уголовной ответственности старший оперуполномоченный оперативного отдела и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 Иркутска.
Адвокат одного из заключенных иркутской ИК-6 Дмитрий Дмитриев рассказал, что в результате конфликта его подзащитный подвергся пыткам со стороны сокамерников, сообщает Ura.ru. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии в больнице.
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