Главного пермского пристава обвинили в коррупции и задержали

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников стал фигурантом уголовного дела о коррупции и был задержан, сообщает Ura.ru.

Источники сообщили изданию, что в здании судебных приставов был большой переполох, никто не понимал, что происходит. Позже стало известно о задержании Кожевникова.

Позднее в СКР заявили, что главный пристав Пермского края и один из бывших сотрудников управления подозреваются в получении двух взяток в ноябре 2017-го и январе 2018 года.

Второй фигурант дела тоже задержан. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обоих.

