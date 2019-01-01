Главного пермского пристава обвинили в коррупции и задержали
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорь Кожевников стал фигурантом уголовного дела о коррупции и был задержан, сообщает Ura.ru.
Источники сообщили изданию, что в здании судебных приставов был большой переполох, никто не понимал, что происходит. Позже стало известно о задержании Кожевникова.
Позднее в СКР заявили, что главный пристав Пермского края и один из бывших сотрудников управления подозреваются в получении двух взяток в ноябре 2017-го и январе 2018 года.
Второй фигурант дела тоже задержан. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обоих.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МиГ-29 пропал во время полета над Каспийским морем
- Трейлер российского «Чернобыля» взбесил пользователей
- Народ нищает, влезает в долги и мечтает о нормальной зарплате
- Мировые новости на завтрак: Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке из-за протестов
- Крым чей? В штабе Зеленского предложили создать «национальную автономию»