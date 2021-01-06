Главарь неонацистов Гитлер задержан в Киеве

Лидер неонацистской террористической группировки по прозвищу Гитлер задержан в Киеве по подозрению в публичных призывах к терроризму. Сообщение об этом опубликовано на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным правоохранителей, задержанный распространял через мессенджеры материалы с призывами и инструкциями по организации терактов на расовой и религиозной основе.

После обысков и экспертиз СБУ получила доказательства о причастности Гитлера к преступной деятельности. У злоумышленника изъяли экстремистскую литературу, неонацистскую символику, а также средства связи и технику, с помощью которых распространялись запрещённые материалы.

Главарь террористической группировки подозревается в преступлении по статье «публичные призывы к совершению теракта» Уголовного кодекса Украины, уточняет телеканал «360». Правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

