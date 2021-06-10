Глава СК взял под контроль дело об убийстве двух судебных приставов в Адлере
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении застрелившего двух судебных приставов жителя Сочи. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.
Бастрыкин подчеркнул, что необходимо тщательно изучить обстоятельства нападения и выяснить его причины. Делом займется группа "опытных следователей и криминалистов управления Краснодарского края.
Мужчина протестовал против сноса его дома, который был признан самостроем. Вартан Кочиян выстрелил в сотрудников ФССП. Приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян погибли.
Экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов, комментируя для Telegram-канала «Радиоточка НСН» этот конфликт, заявил, что это частная история, никак не связанная с отголосками олимпийской стройки, которой были недовольны местные жители.
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