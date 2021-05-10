Глава омского Минздрава выразил благодарность искавшим его спасателям
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский чувствует себя хорошо и вернется к работе 11 мая, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В сообщении говорится, что чиновник, находящийся на базе в посёлке Поспелово, в скором времени отправится в Омск, медицинская помощь и госпитализация ему не понадобились.
«Александр Григорьевич выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции», - добавили в Минздраве региона.
Мураховский пропал 7 мая, однако официально это подтвердили только 9 мая. По данным полиции, он на квадроцикле уехал с охотничьей базы в лес. В поисках министра участвовали сотрудники МЧС и Росгвардии, волонтёры из отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также были задействованы вертолёт и беспилотники, передаёт RT.
Нашли чиновника 10 мая - в районе села Баслы Мураховский вышел из леса, после чего его отправили на обследование в районную больницу Большеуковского района, сообщает Ura.ru.
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