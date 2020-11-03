МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина у берегов турецкой Аланьи, передаёт RT.

Глава дипломатического ведомства также пожелал скорейшего выздоровления спасшимся и заявил, что турецкие власти позаботятся «обо всех нуждах пострадавших».

Во вторник 3 ноября прогулочный катер «Баба Селяви» налетел на подводные скалы у мыса Чилварда в Анталье и затонул. На борту судно находились 32 туриста, в том числе граждане России. Пострадавшие были оперативно высажены на мель. В ходе поисково-спасательных работ береговая охрана обнаружила в трюме затонувшего катера тело россиянина 1983 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоболезнованияРоссийские ТуристыТурция
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