МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина у берегов турецкой Аланьи, передаёт RT.



Глава дипломатического ведомства также пожелал скорейшего выздоровления спасшимся и заявил, что турецкие власти позаботятся «обо всех нуждах пострадавших».



Во вторник 3 ноября прогулочный катер «Баба Селяви» налетел на подводные скалы у мыса Чилварда в Анталье и затонул. На борту судно находились 32 туриста, в том числе граждане России. Пострадавшие были оперативно высажены на мель. В ходе поисково-спасательных работ береговая охрана обнаружила в трюме затонувшего катера тело россиянина 1983 года рождения.