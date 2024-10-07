Глава Феодосии заявил об эвакуации 300 человек из-за пожара на нефтебазе

Эвакуация около 300 человек проведена в Феодосии из-за возгорания на нефтебазе, сообщил руководитель городской администрации Игорь Ткаченко. По его словам, часть эвакуированных обустраиваются в пунктах временного размещения.

Ранее утром Ткаченко подтвердил, что в городе на юго-востоке Крыма решено ввести режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. До этого советник главы Крыма Олег Крючков опровергал введение такого режима.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Феодосии также сообщил о временной приостановке движения пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. По его словам, оперативные службы делают всё1 возможное для скорейшего восстановления движения.

