Глава ДНР сообщил о шести погибших в ДТП с микроавтобусом на трассе «Новороссия»
Число жертв аварии с участием рейсового микроавтобуса «Краснодар – Мариуполь» увеличилось до шести человек. В Больнице умер водитель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Микроавтобус врезался в автомобиль дорожной службы в районе села Бердянское в ДНР на трассе «Новороссия». На месте погибли пять человек, шестеро пострадали.
На месте смертельного ДТП работали сотрудники МЧС. Спасателям пришлось извлекать из салона микроавтобуса тела двух погибших пассажиров. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выяснением обстоятельств и причин трагического происшествия занимаются сотрудники правоохранительных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru