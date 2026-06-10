Глава Дагестана назвал причину пожара на газопроводе
Разгерметизация стала причиной факельного пожара на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед в Дагестане. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Федор Щукин.
«На магистральном газопроводе... произошли разгерметизация и возгорание. Межкрановые площадки на 661 и 690 км оперативно перекрыты», — написал он в мессенджере «Макс».
С места происшествия эвакуировали свыше 140 человек, никто не пострадал, отмечает RT.
Возгорание на объекте ликвидировано. Обстановка в районе ЧП стабильная, жители уже вернулись в свои дома.
Ранее стало известно, что на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана произошло три взрыва и возник факельный пожар высотой до 15 метров.
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