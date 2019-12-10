Глава Черноморского района Крыма погибла в аварии
В результате ДТП на трассе Черноморское – Евпатория в Крыму погибли четыре человека, в их числе глава Черноморского района Людмила Глушко. Об этом пишут во вторник, 10 декабря, РИА Новости со ссылкой на председателя райсовета Алексея Михайловского.
Как говорится в сообщении МВД, ДТП произошло около 8:50 часов на шестом километре трассы Черноморское – Евпатория. Там столкнулись Kia и Ford.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Людмила Глушко возглавляла районную администрацию с июля 2016 года. В октябре 2019 года она была переназначена на эту должность.
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