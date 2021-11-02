Глава администрации крымского Белогорска задержан

Глава администрации города Белогорск Игорь Ипатко был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в Telegram.

По словам Аксенова, Ипатко взяли с поличным. При этом глава республики выразил благодарность ФСБ за «профессионализм и верность долгу». Отмечается, что Ипатко стал главой города в 2019 году.

Ранее в Крыму были уволены вице-премьер региона Евгений Кабанов, глава Минстроя Михаил Храмов, глава Минтранса Евгений Исаков, а также глава Минздрава Александр Остапенко. Кроме того, свои посты покинули глава города Судак Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко и глава Симферопольского района Дионис Алексанов.

Кроме того, ранее в Крыму разоблачили группу по подделке сертификатов о вакцинации. Должностные лица одного из медицинских учреждений осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов.

