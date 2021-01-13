Глав УФССП и Росимущества по Волгоградской области подозревают во взяточничестве
Уголовное дело по подозрению в коррупции возбудили против главы Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) и руководителя Росимущества по Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что главного судебного пристава области Владимира Евстигнеева и главу Росимущества Юрия Ефимова подозревают в получении взятки в виде незаконного оказания имущественных услуг за попустительство по службе в крупном размере, а также в посредничестве в коррупции с использованием служебного положения.
Как уточнили в пресс-службе регионального СК, правоохранители проводят следственные действия. При этом подозреваемые не задержаны, мера пресечения им не избиралась.
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