Гладков: Дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате детонации дрона в городе Грайворон были выбиты окна. В селе Репяховка Краснояружского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, а в Волоконовском районе в селе Коновалово БПЛА пробил кровлю жилого дома. Атака дрона также зафиксирована в селе Шелаево Валуйского округа.

Гладков также уточнил, что по предварительным данным пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области разбираются с возможной инсценировкой атаки беспилотника с целью получения компенсации, передает «Радиоточка НСН».

