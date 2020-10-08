Гимназиста вытолкнули с четвёртого этажа школы в Петербурге
Гимназист выпал из окна четвёртого этажа учебного заведения в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Оказалось, что мальчика на перемене случайно толкнул одноклассник в ходе игры.
Пострадавший остался жив, однако госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Он помещён в реанимацию второй городской детской больницы, передают «Невские Новости». Администрация гимназии пока не комментирует произошедшее.
Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники МВД. Проводится опрос очевидцев инцидента, родителей, друзей учеников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru