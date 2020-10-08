Гимназиста вытолкнули с четвёртого этажа школы в Петербурге

Гимназист выпал из окна четвёртого этажа учебного заведения в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Оказалось, что мальчика на перемене случайно толкнул одноклассник в ходе игры.

Пострадавший остался жив, однако госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Он помещён в реанимацию второй городской детской больницы, передают «Невские Новости». Администрация гимназии пока не комментирует произошедшее.

Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники МВД. Проводится опрос очевидцев инцидента, родителей, друзей учеников.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ПроисшествиеУченикиШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры