Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина. Видео

Гигантский 16-метровый аквариум лопнул в столице Германии в отеле Dom Aqueree. В результате выплеснулось около одного миллиона литров воды. В аквариуме обитали 1,5 тысяч рыб. На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате происшествия пострадали не менее двух человек. Они госпитализированы. Полиция сообщила о звуке громкого взрыва в момент разрушения аквариума. При этом детали фасада гостиницы были выброшены на улицу.

По оперативной информации, причиной ЧП стали технические проблемы. Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с лопнувшим аквариумом, перекрыта. Это место расположено недалеко от центральной площади Александерплац, телебашни и Берлинского кафедрального собора.

