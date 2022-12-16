Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина. Видео
Гигантский 16-метровый аквариум лопнул в столице Германии в отеле Dom Aqueree. В результате выплеснулось около одного миллиона литров воды. В аквариуме обитали 1,5 тысяч рыб. На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате происшествия пострадали не менее двух человек. Они госпитализированы. Полиция сообщила о звуке громкого взрыва в момент разрушения аквариума. При этом детали фасада гостиницы были выброшены на улицу.
По оперативной информации, причиной ЧП стали технические проблемы. Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с лопнувшим аквариумом, перекрыта. Это место расположено недалеко от центральной площади Александерплац, телебашни и Берлинского кафедрального собора.
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