Генпрокуратура заявила, что в России стали чаще нарушать законы

Число нарушений законов в России, которые были выявлены прокурорами, в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев, сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.

В сообщении ведомства говорится, что это больше, чем в первеы шесть месяцев 2020 года, когда было выявлено 2,5 миллиона нарушений. Отмечается, что были учтены как уголовные преступления, так и административные и другие нарушения закона.

Также в Генпрокуратуре РФ рассказали, что к административной ответственности по инициативе прокуроров за январь-июнь текущего года было привлечено 131,7 тысячи человек (119,4 тысячи в 2020 году).

Ранее Генпрокуратура РФ обвинила Украину в крушении малайзийского лайнера MH17, сообщает РИА ФАН. В ведомстве заявили, что Киев не перекрыл воздушное пространство над Донбассом, несмотря на проведение боевых действий в регионе.

