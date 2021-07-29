Генпрокуратура заявила, что в России стали чаще нарушать законы
Число нарушений законов в России, которые были выявлены прокурорами, в первом полугодии выросло до 2,6 миллиона случаев, сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.
В сообщении ведомства говорится, что это больше, чем в первеы шесть месяцев 2020 года, когда было выявлено 2,5 миллиона нарушений. Отмечается, что были учтены как уголовные преступления, так и административные и другие нарушения закона.
Также в Генпрокуратуре РФ рассказали, что к административной ответственности по инициативе прокуроров за январь-июнь текущего года было привлечено 131,7 тысячи человек (119,4 тысячи в 2020 году).
Ранее Генпрокуратура РФ обвинила Украину в крушении малайзийского лайнера MH17, сообщает РИА ФАН. В ведомстве заявили, что Киев не перекрыл воздушное пространство над Донбассом, несмотря на проведение боевых действий в регионе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Генпрокуратура заявила, что в России стали чаще нарушать законы
- Российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
- Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
- Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в личном многоборье
- Хуснуллин поручил проработать вопрос новой кольцевой дороги вокруг Петербурга
- Кусок свадебного торта принцессы Дианы уйдёт с молотка
- Новая форма материи открыта с помощью Большого адронного коллайдера
- Московский планетарий спрогнозировал звездопад в ночь на пятницу
- В Японии призвали срочно провести встречу Суги и Путина
- Российские рапиристки выиграли золотые медали Олимпиады-2020 в Токио
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru