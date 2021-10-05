Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что грузинский политик может бытиь причастен к убийству правоохранителей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году «по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды».
В Генпрокуратуре ЛНР считают, что группа снайперов, которая стреляла по митингующим и стражам порядка прибыла из Грузии на Украину именно по приглашению Саакашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили задержан на территории республики и находится в тюрьме, сообщает RT.
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