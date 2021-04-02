Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет информацию о перестрелке с участием граждан России

Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал ТАСС, что российской дипмиссии известно о перестрелке, которая произошла в стамбульском районе Башакшехир.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время проверяется информация о возможной причастности россиян к инциденту.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Стамбуле между гражданами России, Грузии, Сирии и Азербайджана произошёл вооружённый конфликт.

По данным источника РИА Новости, в ходе перестрелки погибли два человека - гражданин Азербайджана и гражданин России чеченского происхождения, ещё два человека получили ранения. Полиции удалось задержать троих чеченцев, ведётся розыск ещё четверых участников вооруженного конфликта.

