Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет информацию о перестрелке с участием граждан России
Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал ТАСС, что российской дипмиссии известно о перестрелке, которая произошла в стамбульском районе Башакшехир.
Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время проверяется информация о возможной причастности россиян к инциденту.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Стамбуле между гражданами России, Грузии, Сирии и Азербайджана произошёл вооружённый конфликт.
По данным источника РИА Новости, в ходе перестрелки погибли два человека - гражданин Азербайджана и гражданин России чеченского происхождения, ещё два человека получили ранения. Полиции удалось задержать троих чеченцев, ведётся розыск ещё четверых участников вооруженного конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- ФСБ задержала в Омске группу экстремистов
- Телеграм: и в Мытищах подгорело, и в Грузии небратья
- Россиян среди жертв и пострадавших в аварии поезда в Тайване нет
- В Белоруссии заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства
- Twitter трижды за день оштрафовали в России на общую сумму 8,9 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru