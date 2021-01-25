Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших при атаке в Стамбуле россиян
Двое из пострадавших при атаке в Стамбуле россиян находятся в состоянии средней тяжести, еще один готовится к выписке из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в стране.
В генконсульстве заявили, что подозреваемый в нападении задержан полицией. Отмечается, что это турецкий гражданин, работающий сборщиком мусора. Предварительно, причиной нападения стало денежное вымогательство.
Накануне вечером 24 января в районе Бешикташ неизвестный напал с ножом на трёх граждан РФ - двух женщин и мужчину. Пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения и были госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- В Белом доме рассказали о возможности беседы Байдена и Путина
- ВОЗ: COVID-19 может стать системным заболеванием
- Пострадавшая на акции 23 января петербурженка обратится в СК
- Байден продлил ограничения на въезд в США из зоны Шенгена
- Премьер-министр Италии Конте подаст в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru