Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших при атаке в Стамбуле россиян

Двое из пострадавших при атаке в Стамбуле россиян находятся в состоянии средней тяжести, еще один готовится к выписке из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в стране.

В генконсульстве заявили, что подозреваемый в нападении задержан полицией. Отмечается, что это турецкий гражданин, работающий сборщиком мусора. Предварительно, причиной нападения стало денежное вымогательство.

Накануне вечером 24 января в районе Бешикташ неизвестный напал с ножом на трёх граждан РФ - двух женщин и мужчину. Пострадавшие получили многочисленные ножевые ранения и были госпитализированы.



