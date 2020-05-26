Генерал ФСБ обнаружен мертвым в Москве
Генерал-майор Федеральной службы безопасности Юрия Бзаев обнаружен без признаков жизни в Москве, в квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье. По данным РИА ФАН, на теле мужчины не обнаружено внешних следов насильственной смерти.
По оперативной информации смерть наступила в результате сердечного приступа. Генералу шёл 75-ый год. Юрий Бзаев родился в Ставропольском крае, работал в системе государственной безопасности. После окончания Краснознаменного института КГБ, длительное время находился в зарубежной командировке.
Юрий Бзаев возглавлял министерство безопасности Северо-Осетинской Автономной советской социалистической республики, а также занимал пост руководителя управления Федеральной Службы Контрразведки.
В 1994 году он был переведён на пост заместителя начальника Главного управления ФСБ России, а с 1998 года Бзаев был назначен секретарем Совета Безопасности Республики Северная Осетия-Алания.
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