Gelandewagen влетел в пешеходный переход возле «Москва-Сити»
Люксовый внедорожник Mercedes-Benz G (Gelandewagen) влетел в недостроенный пешеходный переход в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити». Строящийся объект расположен на пересечении Шелепихинских шоссе и набережной.
По сообщению «Шелепиха Инфо», пострадал только водитель, при этом он покинул место происшествия до прибытия сотрудников полиции. Этот пешеходный переход не могут достроить уже 2,5 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перевернувшаяся на крышу иномарка застряла на спуске под землю. По предварительным данным, Gelandewagen был арендован. Полиция разыскивает водителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru