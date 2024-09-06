Gelandewagen влетел в пешеходный переход возле «Москва-Сити»

Люксовый внедорожник Mercedes-Benz G (Gelandewagen) влетел в недостроенный пешеходный переход в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити». Строящийся объект расположен на пересечении Шелепихинских шоссе и набережной.

По сообщению «Шелепиха Инфо», пострадал только водитель, при этом он покинул место происшествия до прибытия сотрудников полиции. Этот пешеходный переход не могут достроить уже 2,5 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», перевернувшаяся на крышу иномарка застряла на спуске под землю. По предварительным данным, Gelandewagen был арендован. Полиция разыскивает водителя.

