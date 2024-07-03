СМИ: Газовый баллон взорвался в общепите в Подмосковье
Взрыв произошел в точке общепита на станции Кубинка в Подмосковье, сообщил Telegram-канал SHOT.
В Сети публикуют кадры сильного пожара с места происшествия. В материале уточняется, что причиной взрыва мог стать газовый баллон, который установлен в точке общепита. Предположительно, ЧП произошло в местной чебуречной.
Предварительно, пострадал один человек. На опубликованных кадрах видно, как мужчина лежит на земле недалеко от места взрыва. О погибших не сообщается.
Ранее в Москве взорвался газовый баллон на крыше автобуса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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