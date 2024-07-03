СМИ: Газовый баллон взорвался в общепите в Подмосковье

Взрыв произошел в точке общепита на станции Кубинка в Подмосковье, сообщил Telegram-канал SHOT.

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В Сети публикуют кадры сильного пожара с места происшествия. В материале уточняется, что причиной взрыва мог стать газовый баллон, который установлен в точке общепита. Предположительно, ЧП произошло в местной чебуречной.

Предварительно, пострадал один человек. На опубликованных кадрах видно, как мужчина лежит на земле недалеко от места взрыва. О погибших не сообщается.

Ранее в Москве взорвался газовый баллон на крыше автобуса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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