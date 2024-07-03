СМИ: Газовый баллон взорвался в общепите в Подмосковье

В Сети публикуют кадры сильного пожара с места происшествия. В материале уточняется, что причиной взрыва мог стать газовый баллон, который установлен в точке общепита. Предположительно, ЧП произошло в местной чебуречной.

Предварительно, пострадал один человек. На опубликованных кадрах видно, как мужчина лежит на земле недалеко от места взрыва. О погибших не сообщается.

Ранее в Москве взорвался газовый баллон на крыше автобуса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

