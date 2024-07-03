В ДТП в Анталье пострадали 16 туристов из РФ, водитель автобуса погиб

Не менее 16 туристов из России и четверо из Белоруссии, по последним данным, получили травмы в аварии мидиавтобуса в Анталье утром 3 июля. Такие цифры называют турецкие средства массовой информации. По их данным, водитель транспортного средства погиб.

Микроавтобус перевозил путешественников из России и Белоруссии в аэропорт из отелей Аланьи. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, автобус ранним утром на довольно большой скорости врезался в бетонный столб. Произошло это при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата (Сиде).