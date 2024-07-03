В ДТП в Анталье пострадали 16 туристов из РФ, водитель автобуса погиб

Не менее 16 туристов из России и четверо из Белоруссии, по последним данным, получили травмы в аварии мидиавтобуса в Анталье утром 3 июля. Такие цифры называют турецкие средства массовой информации. По их данным, водитель транспортного средства погиб.

Микроавтобус перевозил путешественников из России и Белоруссии в аэропорт из отелей Аланьи. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, автобус ранним утром на довольно большой скорости врезался в бетонный столб. Произошло это при выезде на объездное шоссе в районе Манавгата (Сиде).

Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля

Все 20 пострадавших отправлены в больницы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», им оказывают поддержку страховая компания и представители туроператора. По данным АТОР, пять человек не пострадали (трое граждан Белоруссии и двое РФ). Они успели на свои рейсы и вылетели по расписанию.

Остальным пострадавшим страховая компания компенсирует проживание до возвращения, а также перелёт домой. Варианты поможет подобрать туроператор.

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Фото: Соцсети
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