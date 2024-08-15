ГАИ: В Подольске три человека пострадали в ДТП со скорой

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в подмосковном Подольске, пострадали три человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около шести часов утра на улице Кирова. ГАИ сообщает о «попутном столкновении» скорой и легковушки.

«По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили телесные повреждения», — указали в ведомстве.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ЧП.

По данным прокуратуры Подмосковья, при аварии пострадала 16-летняя девушка.

Ранее легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи в Ленинградской области, погиб один человек, напоминает РЕН ТВ.

